Lazio, i risultati del settore giovanile: tre vittorie per le baby aquile

Non ha giocato la Prima Squadra, causa sosta Mondiali, ma il settore giovanile della Lazio è sceso in campo in questo weekend. Oltre alla Primavera, vincente sul campo della Viterbese, sono quatto le selezioni giovanili che hanno disputato i rispettivi match, tre di queste uscite dal campo vincitrici. Di seguito i risultati, resi noti dalla Lazio:

"UNDER 18 | LAZIO-EMPOLI 0-1

Marcatore: 75’ El Biachet (E).

LAZIO – Polidori, Cannatelli, Milani, Nazzaro, Petrucci, Zazza, Di Porto (67’ Giubrone), Sardo (60’ Oliva), Bigotti (60’ A. Rossi), Napolitano (67’ Troise), Di Nunzio (60’ Reddavide).

A disp.: Ierardi, Giranelli, Casonato, Di Venenzio.

All.: D’Urso.

EMPOLI – Seghetti, Bonafede, De Ferdinando, Michelucci, Mannelli, Bortini, Sabbatasso (86’ Lanza), Masini, Bocci, El Biache, Seghi (46’ Graziani).

A disp.: Tampucci, Zupanci, Izquierdo, Cecchi, Morana, Diodato, Cappelli.

All.: Davide.

UNDER 17 | LAZIO-TERNANA 4-1

Marcatori: 10 Ceccarelli (L), 30’ Longo (T), 53’, 78’ Sessa (L), 58’ Serra (L).

LAZIO – Ciardi, Volpe (29’ Stano), Ceccarelli (58’ Cuzzarella), Silvestri, Barone, Bordoni (85’ Marinaj), Ferrari (29’ Gningue), Paolocci (85’ Cesari), Serra (85’ Lekvih), Gelli (85’ Sow), Sessa.

A disp.: Raffo.

All.: Terlizzi.

TERNANA – Matei, Petrara, Visani, Biondini, Valenti, Primi, Fulga, Mellini, Longo, Loconte, Piscopo.

A disp.: Leoni, Rossi, Bartolocci, Zamporlini, Pasquale, Sanna, Vecchione, Staianov, Aldrovandi.

All.: Schenardi.

UNDER 14 PRO | LAZIO-ASCOLI 6-0

Marcatori: 6’, 33’ Florio (L), 63’ Clarizia (L), 76’ Diori (L), 80’ Palancica (L), 82’ Martellucci (L).

LAZIO – D’Isanto, Iovane (77’ Sbrana), Ferrante, D’Agostino, Parla (70’ Borzi), Miloiu, Florio, Plancica, Clarizia (72’ Diori), Martellucci, Materazzi (69’ Morucci).

A disp.: Quadrelli, Berni Canani, Gigante, Da Paré, Bernardini.

All.: Assumma.

ASCOLI – Ikhuenbor, Danesi (77’ Spinozzi), Leo (66’ Corradetti), Di Giammatteo, Cavalieri, Ciabattoni, Venanzi (66’ Morosini), Rossi, Balducci, Palanca (46’ De Rossi), Reginelli (62’ Ferri).

A disp.: Angeletti, Spano, Piersimone, Bianchini.

All.: Seccardini.

UNDER 14 REGIONALI ELITE | ACCADEMIA CALCIO ROMA-LAZIO 1-2

Marcatori: 10’ Martellucci (L), 16’ Frano (A), 32’ Miloiu (L).

ACCADEMIA CALCIO ROMA – Guida, Voto, Loreti, Angelucci, Della Corte, Zufrano, Giugni, Resciniti, Calanca, Salvatori (56’ Fiore), Benedetti.

A disp.: Mastrogiacomo, Di Cerbo, Cerini, Mastropietro, Spagnuolo, Samba, Filipponi, Lori.

All.: Autorino.

LAZIO – Quadrelli, Iovane, Miloiu, Berni Canani, Cannatelli (55’ Ferrante), Da Paré, Bernardini (76’ D’Agostino), Morucci, Diori (50’ La Grutta), Martellucci, De Angelis (60’ Clarizia).

A disp.: Gennaccari, Di Raimo, Fusco, Makinwa, Gigante.

All.: Colombo".