Lazio, i risultati del settore giovanile: una squadra in lotta per lo Scudetto

Se dai grandi non arrivano buone notizie, dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Inter, il settore giovanile della Lazio, invece, porta a casa risultati soddisfacenti. Oltre alla vittoria dell'Under 18, che si oppone alla sconfitta dell'Under 14, i classe 2007 di mister Alboni hanno ottenuto il pass nella scorsa giornata per i playoff Scudetto e, in questo weekend, hanno scoperto chi sarà il loro avversario. Di seguito i dettagli resi noti sul sito ufficiale della società.

"Le aquile classe 2005 di Salvatore Massimo D’Urso si lasciano alle spalle il periodo negativo e tornano al successo. La Lazio si impone nella sfida casalinga del ‘Green Club’ vincendo di misura sui pari età del Genoa. Ai biancocelesti è sufficiente il gol di Bigotti per fare bottino pieno e risalire la classifica. A cinque giornate dalla conclusione della Regular Season, la Lazio continua a sognare le Final Four scudetto.

Inizia con un passo falso il percorso della Lazio alla Fase Interregionale del campionato Under 14 Pro. Ai ragazzi classe 2009, guidati da Tobia Assumma, non basta la rete del capitano Miloiu. Sono i padroni di casa del Bari ad imporsi sui capitolini per 2-1. Nella prossima sfida, la Lazio affronterà la Roma (perdente contro la Fiorentina 1-0), in una gara decisiva per il cammino dei biancocelesti nel raggruppamento D.

L’Under 16 di Marco Alboni scopre l’avversario che affronterà agli ottavi di finale scudetto. Le aquile classe 2007 ritroveranno sul proprio cammino i pari età del Frosinone, vincente nei playoff contro il Lecce.

Di seguito tutti i tabellini:

Under 18 Nazionali

LAZIO-GENOA 1-0

Marcatori: 22’ st Bigotti (L)

LAZIO: Renzetti, Cannatelli, Oliva, Nazzaro, Petrucci, Zazza, Di Porto, Sardo, Brasili, Bigotti (33’st Di Nunzio), Della Salandra (40’st Reddavide).

A disp.: Polidori (GK), Casonato, Cannavaro, Menegon, Cucu, Tomei, Tredicine.

All.: D’Urso.

GENOA: Bertini, Bosia, Lurani, Mata (22’st Neamtiu), Scartoni, Pittino, Licco, Ruci (38’st Mihaila), Pessolani, Mosole, Tassone (22’st Rimondo).

A disp.: Borre (GK), Alloisio), Vultaggio, Carbone, Colucci, Ferrara.

All.: Ruotolo.

Under 17 Nazionali

SOSTA

Under 16 Nazionali

SOSTA

Under 15 Nazionali

SOSTA

Under 14 PRO Nazionali – Fase Interregionale

BARI-LAZIO 2-1

Marcatori: 21’pt, 1’st Evangelista (B), 38’pt rig. Miloiu (L)

BARI: Spalluto, Mauro Giovanni (26’st D’Azzeo), Caputo, Grimaldi, Dellino, Di Ciaula, Santanelli, Pietraniello (26’st Benefico), Deruvo, Picciotti, Evangelista.

A disp.: Capogrosso (GK), Lionetti, Calculli, Tricarico, Sangio, Di Molfetta.

All.: Scardigno

LAZIO: D’Isanto, Iovane, Ferrante, D’Agostino (28’pt Palancica (22’st La Grutta)), Parla, Miloiu, Florio (10’st Morucci), Cappuccini (32’st Diori), Clarizia, Martellucci, Materazzi (30’st Gigante).

A disp.: Quadrelli (GK), Berni Canani, De Angelis, Bernardini.

All.: Assumma".