Lazio, i risultati del settore giovanile: vincono in due, ma frena l'U17

Si interrompe l'imbattibilità del settore giovanile biancoceleste, a fronte di un weekend comunque positivo per le giovani aquile. Sono infatti due le vittorie arrivate per merito dell'U15 e dell'U16 (entrambe vincenti a Bari) e una sola sconfitta, quella dell'U17 contro il Frosinone. Di seguito il racconto dei tre match pubblicato dalla Lazio sul sito ufficiale.

Under 16 - "Carattere Lazio. L`Under 16 di Gianluca Procopio vince in rimonta la sfida dell` Antonio Antonacci` di Bari. È la squadra pugliese a passare in vantaggio al 19` con la rete di Casillo. I biancocelesti provano ad acciuffare il pari, ma la prima frazione di gioco si conclude con il vantaggio della squadra locale. Nella ripresa le aquile classe 2008 salgono in cattedra, al 21` mette la firma sul match il neo entrato Costantini e riporta il risultato in parità. Al 32` la Lazio passa in vantaggio, De Fraia gonfia la rete e regala ai biancocelesti il vantaggio di 1-2. I capitolini sfiorano il terzo gol, ma al triplice fischio finale sono sufficienti le due reti per conquistare la vittoria. La squadra di mister Procopio ribalta il risultato ed espugna un campo ostico come quello del Bari. Dopo la vittoria di Palermo ed il pari contro il Catanzaro, arriva il terzo risultato utile consecutivo per l`Under 16 biancoceleste".

Under 15 - "Dopo il pareggio di Palermo e la vittoria casalinga contro il Catanzaro, l`Under 15 biancoceleste inanella un altro trionfo e si aggiudica la sfida di Bari 2-3. Le aquile classe 2009 di mister Assumma sbloccano il risultato dopo 6 giri di lancette, Clarizia concretizza il calcio di rigore ed è 0-1. Il vantaggio della Lazio dura appena 60secondi, il Bari ristabilisce gli equilibri con la rete di Picciotti per l`1-1. I capitolini non ci stanno e si portano di nuovo in avanti al 10`, è Morelli a gonfiare la rete per l`1-2 in favore della Lazio, primo gol con l`aquila sul petto per il centrocampista arrivato in estate. Biancocelesti costretti a giocare dal 30’ senza il supporto del proprio tecnico, mister Assumma è stato mandato nello spogliatoio anzitempo. Nonostante i continui capovolgimenti di fronte, il primo tempo termina con i biancocelesti in vantaggio. Nella ripresa, il Bari parte in quinta e dopo due giri di lancette ristabilisce gli equilibri portandosi sul 2-2. La Lazio non demorde e cerca di rendersi pericolosa dalle parti di Cipolla. Dopo varie occasioni non concretizzare, al 30` arriva l`episodio che porta nuovamente i biancocelesti in vantaggio. La Lazio si guadagna un altro calcio di rigore, dagli undici metri è ancora Clarizia a spiazzare l`estremo difensore locale e spedire la sfera in fondo al sacco. Gli ultimi minuti del match sono combattuti, ma le aquile con cuore e coraggio difendono il vantaggio conquistato. Al triplice fischio finale, la Lazio espugna il campo del Bari 2-3 e fa rientro nella Capitale con il bottino pieno".

Under 17 - "L`unica sconfitta della giornata arriva dall`Under 17. La Lazio di mister Alboni, dopo sei giornate di campionato rallenta il volo ed incassa la sconfitta casalinga contro il Frosinone. Al 1` Carbone ci prova in semi rovesciata, la conclusione termina di poco fuori. Sul fronte opposto è il Frosinone a trovare il gol al 3` con Molignano. Al 10` Battisti dalla distanza prova la conclusione in porta, l`estremo difensore gialloblu si salva in angolo. Al 19` è ancora la squadra di mister Mizzoni a trovare la via del gol, è Fiorito a gonfiare la rete per lo 0-2. Le aquile non demordono e provano a riaprire la sfida, al 23` Battisti guadagna una punizione dal lato sinistro dell`area di rigore. Sulla sfera Chiucchiuni, il tiro del capitano termina alta sopra la traversa. Alla mezz`ora i biancocelesti vedono negarsi la gioia del gol dal legno, Celli colpisce il palo. Al 42` occasione Frosinone, prende il legno, ma allontana Di Bartolomeo. Gli ospiti cercano di nuovo lo specchio della porta, Mazzú salva in angolo. La prima frazione di gioco termina con il Frosinone in vantaggio per 0-2. Nella ripresa, mister Alboni cerca di inserire forze fresche che possano riaccendere la sfida. Al 10` Chiucchiuni tutto solo in velocità, tenta la conclusione, ma il portiere allontana. Lazio ancora pericolosa sugli sviluppi di un calcio d`angolo, il colpo di testa di Pernaselci viene respinto miracolosamente da un difensore avversario. Al 25` direttamente da calcio piazzato dalla sinistra, Miconi cerca il tiro teso, il portiere blocca sulla linea della porta. Quando la sfida sembra ormai finita, nel primo dei 6minuti di recupero, la Lazio accorcia le distanze con Polito. Negli ultimi minuti del match saltano tutti gli schemi, ma le aquile classe 2007 non riescono ad acciuffare il pari. Al triplice fischio finale Frosinone batte Lazio 1-2 e dopo sei giornate, arriva il primo stop stagionale per l`Under 17 di Marco Alboni":