Lazio, i tifosi della Sampdoria attaccano Lotito: lancio di banconote e insulti - VIDEO

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SARRI CONCEDE RIPOSO: TORNA ROMAGNOLI, ANSIA IN REGIA FORMELLO - Giornata di riposo meritata. Si rifiata prima della rifinitura immediata: tutto compresso a Formello, domani scatteranno le prove tattiche anti-Milan e subito dopo si partirà per la seconda trasferta di fila a San Siro, sperando stavolta in un risultato... WEBTV UFFICIALE - LAZIO, CATALDI RINNOVA FINO AL 2027: IL COMUNICATO La notizia era nell'aria già da diversi giorni, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Danilo Cataldi ha rinnovato il suo contratto con la Lazio. Prolungamento fino al 2027 per il centrocampista romano sempre più leader tecnico e... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, NEL MIRINO DEL MILAN UN CENTROCAMPISTA CHE PIACE ALLA LAZIO Ruben Loftus-Cheek è uno dei giocatori che il Chelsea ha intenzione di scaricare nel corso della prossima estate. Il centrocampista ha un altro anno di contratto con i Blues e vorrebbe restare anche dopo l'arrivo di Pochettino, ma il club ha altri piani...