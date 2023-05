Lazio, i tifosi pronti a dare spettacolo: il dato sui biglietti per la Cremonese

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 28 maggio è la data più attesa da tutti i tifosi: non solo perché scenderà in campo la Lazio, contro la Cremonese, non solo perché la squadra di Sarri potrebbe conquistare la qualificazione matematica in Champions League, ma soprattutto perché all'Olimpico andrà in scena la grande festa per il decennale dal 26 maggio. I tifosi non attendono altro, le magliette celebrative sono andate a ruba e sugli spalti lo spettacolo sarà assicurato. Dopo due giorni dalla partenza della vendita dei tagliandi, d'altronde, sono già più di 17.500 i biglietti quelli staccati in vista della partita di sabato sera, a cui andranno aggiunti i circa 26.000 abbonati. Una grande risposta quella del pubblico biancoceleste, soprattutto a sei giorni dalla gara: una risposta che lascia ben sperare in vista di domenica sera, quando sugli spalti il bianco e il celeste la faranno da padroni.