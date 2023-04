Lazio, i tre ostacoli dello Stadio Flaminio: Onorato aspetta, ma tutto tace...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Più passa il tempo, più il Flaminio sembra malandato, più c'è voglia di prendere in mano la situazione e riportarlo al suo vecchio splendore per renderlo il teatro di questa Lazio. Ad alimentare quest'adrenalina ci si mette anche Sarri, che solo pochi mesi fa aveva ammesso di aver detto a Massimo Maestrelli che il suo sogno prima di smettere di allenare era quello di far giocare la Lazio al Flaminio, diventato però lo Stadio Tommaso Maestrelli. Ma quali sono i veri problemi che non permettono la realizzazione di questo sogno, almeno per ora?

Come riporta la rassegna di Radiosei, gli ostacoli principali sono tre: la capienza (attualmente, in termini di sicurezza, il Flaminio potrebbe ospitare 16mila persone, ma servirebbe un impianto capace di ospitarne 40-45mila), la copertura e quello dei parcheggi / infrastrutture. La legge "sblocca stadi" infatti mette prima di tutto la sostenibilità, ed è proprio un progetto che possa valorizzare l'impianto stesso quello da realizzare, sfruttando anche i terreni circostanti compreso quello che ospita le ex caserme in via Guido Reni. Nello studio di fattibilità di Risorse per Roma, l’architetto Mauro Schiavone aveva ideato nel 2014 un "archeo-stadio", che comprendeva addirittura la valorizzazione della necropoli romana sotto l’impianto da ben 48mila spettatori.

Intanto Roma Capitale aspetta ancora un progetto e, mentre la Lazio medita la strada da intraprendere, si sarebbe manifestato anche un interesse per l'impianto di Cassa Depositi e Prestiti-Istituto per il Credito Sportivo e di quello della Federugby. Alessandro Onorato, assessore allo Sport, ribadisce di essere disponibile ad accogliere proposti e progetti. Se la Lazio non agisse, poi ci penserebbe il comune di Roma.