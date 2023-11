Lazio, Ielpo: "Sarri non è un tipo facile, ma gli stanno mancando Immobile e Milinkovic..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di Notizie.com è intervenuto l'ex portiere della Lazio Mario Ielpo, che ha analizzato il momento di forma estremamente delicato dei biancocelesti. Ecco il suo pensiero: “Mi sembra che la storia di Sarri un po’ si stia ‘avvitando’… Lui è un grande allenatore, ma non è un tipo facile o uno che è sempre in armonia con l’ambiente in cui si trova. Sinceramente non so se il ciclo alla Lazio si stia per esaurire. La società non ha messo a disposizione di Sarri i calciatori fin dall’inizio del ritiro. Questo ha portato a delle lamentele da parte sua. Poi c’è da dire una cosa, sta vivendo un momento di involuzione quello che è stato sempre il giocatore simbolo, cioè Immobile che ha sempre tirato la ‘carretta’… In estate se n’è andato Milinkovic, non so se le due cose siano collegate tra loro o se siano discorsi separati. Comunque sia alla squadra, per motivi di mercato e di forma, ora stanno mancando i due più forti della rosa degli ultimi anni”.