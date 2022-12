Lazio, il 2023 tra Serie A ed Europa: i bookie si fidano di Sarri (e Immobile)

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Seppur conclusa nel peggiore dei modi (con la sconfitta contro la Juventus), la prima parte di stagione della Lazio è stata positiva. La squadra di Sarri ha collezionato 30 punti, che le sono valsi il quarto posto in classifica, a pari merito con l'Inter. Ma per confermarsi occorrerà ripartire subito bene alla ripresa del campionato, a partire dalla sfida contro il Lecce in programma il 4 gennaio. L'obiettivo rimane la Champions. E per i bookie non è affatto un'ipotesi remota che Immobile e compagni si guadagnino un posto tra le prime quattro: la giocava vale 4.00 su Sisal, 3.75 su Better. Gli "ingredienti" per un avvio sprint ci sono: considerando la rosa a disposizione, solamente Milinkovic e Vecino hanno partecipato ai Mondiali, senza tuttavia superare neanche la fase a gironi, e dunque rendendo più veloce la ripresa dei propri allenamenti a Formello.

Al momento, i biancocelesti hanno fatto 26 gol, subendone solamente 11 (solo la Juventus ne ha incassati meno). In questo senso, la possibilità che la difesa di Sarri risulti la migliore a fine campionato è uno scenario da considerare: la quota è di 6.00 su Sisal (solamente Juve e Napoli hanno una soglia minore). Arriva a 12.00, invece, l'ipotesi relativa al miglior attacco: Napoli, Inter e Milan precedono la Lazio a livello di quote. Sempre a proposito di quote, scrive Gazzetta.it, non è da escludere che Immobile possa aggiudicarsi ancora il titolo di capocannoniere. Nonostante l'infortunio ne abbia condizionato il rendimento fin qui, dopo Osimhen e Lautaro Martinez, i bookie mettono Ciro: la giocata vale 7.50 su Sisal.

Infine, a proposito del cammino europeo, le possibilità che i biancocelesti passino il turno di Conference League (doppia sfida contro il Cluj, da giocarsi il 16 e il 23 febbraio) sono molto alte: la quota è di 1.16 su Sisal, contro quella che pone la squadra romena in vantaggio (5.00). Non è affatto remoto, inoltre, neppure lo scenario che ipotizza la vittoria della competizione da parte della squadra guidata da Sarri: 5.00 su Sisal, come Villarreal e West Ham (5.50 su Better e Goldbet).

