Lazio, il bilancio di una stagione da Champions

I pronostici della stagione appena terminata in Serie A fatti da vari addetti ai lavori davano la Lazio fuori dalle primissime posizioni. Lo stesso club biancoceleste si è preso una bella rivincita dopo il secondo posto e la qualificazione in Champions League, pubblicando sui propri social le varie griglie di partenza in cui i capitolini venivano sostanzialmente bistrattati in relazione alle posizioni di vertice. Anche se bisognerà aspettare ancora un po’ per le quote sulla prossima stagione di Serie A, possiamo dire che la Lazio ha concluso un’annata certamente positiva, consentendo a Sarri e ai giocatori di togliersi qualche soddisfazione.

Bene in campionato, meno in Europa

Pur non apparendo come una delle squadre più attrezzate per la lotta Champions League, soprattutto nella seconda parte di stagione la squadra biancoceleste ha trovato una continuità di rendimento molto importante, regalandosi nell’arco dell’intera annata risultati di grande prestigio. Basti pensare, per esempio, alla vittoria in casa della capolista Napoli o a quelle casalinghe contro Inter, Milan e Juventus, con la ciliegina sulla torta del doppio derby vinto. Molto di quanto fatto è frutto anche della “pace tattica” tra Sarri e Luis Alberto. I due non si erano forse ben compresi nella prima stagione ma in questa lo spagnolo è stato di fatto un titolare, con Sarri che ha trovato la maniera per equilibrare il centrocampo mantenendo lui e Milinkovic in campo contemporaneamente.

Al di là di qualche passaggio a vuoto, il campionato della Lazio è stato molto esaltante. Forse può addirittura generare un po’ di rimpianti perché, in caso di meno punti lasciati per strada (come quelli contro Sampdoria, Empoli e Lecce), forse il campionato avrebbe avuto qualcosa in più di un monologo del Napoli. La stagione europea della squadra è stata invece decisamente rivedibile, con la Lazio eliminata alla fase a gironi di Europa League e successivamente anche in Conference League. Due competizioni che erano ampiamente alla portata della squadra di Sarri. Che però si conferma un allenatore poco a suo agio con le tre partite a settimana, almeno nelle sue avventure nel calcio italiano, poiché nella sua esperienza al Chelsea aveva vinto l’Europa League.

La ricerca del vice Immobile

Le disfunzionalità mostrate in Europa non possono però cancellare una stagione oggettivamente ottima da parte del club biancoceleste, che partiva dal quinto posto dello scorso campionato e che non era scontato potesse migliorare il suo piazzamento.

A fare ancora più rumore è il fatto che la Lazio abbia ottenuto questi ottimi risultati senza poter contare spesso in stagione su Ciro Immobile, l’assoluto protagonista delle ultime annate in termini di gol. Sarri ha saputo far funzionare l’orologio anche senza il bomber di Torre Annunziata e la Lazio ha prodotto, creato, segnato per tante partite. Sicuramente dal prossimo mercato sarà necessario proprio un giocatore che possa affiancare Ciro, che al di là della costante affidabilità si sta forse avviando verso una seconda parte di carriera con qualche problema fisico di troppo.

Il progetto Lazio continua senza sosta, con l’addio di Tare che potrebbe anche portare nuovi stimoli. E magari l’apertura di un nuovo ciclo tecnico.