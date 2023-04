Lazio, il Bologna a caccia dell'erede di Ferguson: indizio di mercato?

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il possibile erede di Lewis Ferguson. In futuro, perché per il presente, Connor Barron è già l'uomo che ha sostituito il talento del centrocampo dell'Aberdeen ora al Bologna. E non è un caso se Giovanni Sartori, uomo mercato del club emiliano, ha messo nel mirino anche il giovanissimo centrocampista di Kintore, centosettantacinque centimetri di pura energia, qualità e quantità. Dopo un impatto del genere sulla Serie A, infatti, Ferguson potrebbe salutare già a giugno: tra i club interessati al centrocampista c'è anche la Lazio. L'arrivo di Barron a Bologna quindi potrebbe trasformarsi in un indizio di mercato.