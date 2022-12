Lazio, il calendario dell'avvento: la nona casella ripercorre la storia...

Fonte: Niccolò Di Leo -Lalaziosiamonoi.it

Altro giorno di dicembre, altro appuntamento con il consueto calendario dell'avvento. In questa giornata del mese, il numero di riferimento è il 9, lo stesso che portavano sulla maglietta alcuni dei più grandi bomber della storia biancoceleste. Al momento dell'apertura della casella, dunque, fuoriescono dal calendario le immagini di alcuni dei momenti più belli ed emozionanti vissuti dai tifosi della Lazio. Partendo da Silvio Piola, il video mostra le reti e le giocate del grande Giorgio Chinaglia, dell'erede Bruno Giordano, del mattatore dei derby Paolo Di Canio, del bomber Gigi Casiraghi, le prodezze del Matador Marcelo Salas, come il gol in finale di Supercoppa Europea, arrivando fino ai giorni d'oggi, fino alla leggenda della squadra di Sarri: Pedro Rodriguez.