Lazio, il calendario dell'Avvento: la società ricorda i sei trofei - VIDEO

Siamo al sei dicembre e si rinnova, come ogni giorno, l'appuntamento con il calendario dell'Avvento targato Lazio. Oggi è il momento di ricordare i trofei messi in bacheca sotto la gestione Lotito: tre Coppe Italia (2009, 2013, 2019) e tre Supercoppe Italiane (2009, 2017, 2019). Immagini che tornano attuali in un attimo e che riportano alla mente dei giorni indimenticabili.