Lazio, il calendario dell'avvento: "meno nove" giorni a Natale, una salvezza storica - VIDEO

Nel sedicesimo giorno di dicembre la Lazio ritorna, come ogni giorno, con il calendario dell'avvento. Tramite un video pubblicato sui proprio canali social, la società biancoceleste ha ricordato che siamo a "meno nove" giorni dal Natale. Meno nove, come quella squadra che nel 1987 è riuscita nell'impresa di centrare l'obiettivo salvezza ai playout di Serie B. Il gol di Fiorini contro il Vicenza, che evitò la retrocessione diretta, e quello di Poli contro il Campobasso, un colpo di testa che significò vittoria e, quindi, permanenza in Serie B.