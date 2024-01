Lazio, il calendario di gennaio: il riepilogo social del club - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sta per iniziare un gennaio di fuoco per la Lazio. Si partirà subito con la trasferta di Udinese di domenica 7 gennaio (ore 15). Tre giorni dopo, poi, il derby di Coppa Italia contro la Roma. È stato appena ufficializzato orario e data: 10 dicembre 2024 alle 18.00. Il 14, sempre all'Olimpico, è in programma la sfida contro il Lecce (alle 12.30). Dopodiché si volerà in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana: il 19 gennaio la semifinale contro l'Inter, a cui farà poi seguito l'eventuale finale in caso di vittoria. Chiuderà il mese lo scontro contro il Napoli, ancora all'Olimpico (28 gennaio alle 18.00).

TORNA ALLA HOMEPAGE