Lazio, il calendario: la Coppa Italia e poi il Milan di martedì

ULTIME DA FORMELLO RIVIVI DIRETTA - F. ANDERSON: "DEVO IMPARARE TANTO DA IMMOBILE. CHAMPIONS? CREDIAMOCI" - VIDEO Al termine della partita, e dopo le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa, sono giunte quelle di Felipe Anderson. Ecco le dichiarazioni del brasiliano: "Oggi ci servivano tanto questi tre punti. I risultati non sono stati buoni, però sappiamo che da tempo... WEBTV SASSUOLO - LAZIO, LUIS ALBERTO: "MIGLIOR GARA DI SEMPRE? SE LO DICE SARRI..." La Lazio conquista la prima vittoria di questo nuovo anno e lo fa battendo il Sassuolo in una gara difficile al Mapei Stadium. Tra i protagonisti della vittoria anche Luis Alberto che si è così espresso alla fine del match ai microfoni di Sky Sport:... VOCI DI MERCATO LAZIO, TARE: "CON MILINKOVIC GRANDE RAPPORTO. ABBIAMO INCONTRATO GLI AGENTI…" Nel pre partita di Sassuolo-Lazio, il ds Igli Tare ha parlato della situazione Milinkovic, nome caldo da sempre sul mercato, ai micorofoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni che tranquillizzano un po' l'ambiente: "Mettiamo le cose in chiaro. È il...