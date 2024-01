Lazio, il club ha scelto il giocatore dell'anno: ecco chi è

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Muro impenetrabile, capacità di percepire l'attimo adatto per staccare di testa e segnare. Ivan Provedel è questo e molto di più, un vero talento entrato in punta di piedi, con estrema umiltà e voglia di lavorare, e che poi ha saputo prendersi ciò che meritava. Fenomenale in numerosissime sfide, tanti i punti guadagnati dalla Lazio grazie ai suoi miracoli. Anche gli avversari stentano a credere che riesca in certi interventi apparentemente impossibili, i laziali invece ancora hanno impresso davanti agli occhi il clamoroso gol contro l'Atletico Madrid nella sfida di andata di Champions League. Per tutto ciò che è in campo e fuori, Ivan Provedel è scelto dal club come giocatore dell'anno.