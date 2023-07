Lazio, il club raduna i collezionisti di maglie più famosi per svelare il kit 23/24

Come annunciato quest'oggi dal club attraverso un video anteprima sui social, venerdì 7 luglio sarà il giorno in cui verrà svelata la maglia home/away della Lazio per la prossima stagione. La presentazione si terrà alle ore 12.00 in piazza del Pantheon e per l'occasione la società ha voluto radunare alcuni dei più famosi collezionisti di maglie del web: saranno presenti il noto Filippo - IJC, Surfa, il creator di video gkickerz_ ed nss sports. Qui le prime indiscrezioni su come potrebbero essere le maglie.