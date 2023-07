Lazio, il club risponde allo spoiler delle maglie: "Due anni fa erano..." - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'ambiente biancoceleste è stato oggi scosso dal clamoroso spoiler della prima e della seconda maglia della stagione 2023/2024. La Lazio ha organizzato un evento a Via di Propaganda e in altre tre location pittoresche del centro proprio per presentare l'attesissimo kit, ma è stata "anticipata" dai social, dove sono girate nel pomeriggio le foto di quelle che dovrebbero essere le t-shirt. Di tutta risposta la società ha replicato sul proprio profilo Twitter attraverso uno scatto in bianco e nero che ritrae Bob Woodward e Carl Bernstein, i cronisti del Washington Post che 40 anni fa costrinsero alle dimissioni il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon, svelando lo scandalo Watergate. La foto è accompagnata dalla scritta "Saranno biancocelesti? Non possiamo escluderlo. Due anni fa il giorno prima erano verdi...". Cresce quindi l'attesa e la curiosità su come siano effettivamente le nuove maglie.