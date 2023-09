Lazio, il club saluta chef Giocondo: "Dopo vent'anni di trasferte, pranzi..." - FOTO

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Nome nuovo per l'attacco biancoceleste, Lotito al lavoro per completare l'affare entro il...

WEBTV GUENDOUZI, LA LAZIO GLI DÀ IL BENVENUTO CON L'INNO FRANCESE: "IL CORO DI UN POPOLO" - VIDEO È ufficialmente iniziata l'avventura in biancoceleste per Matteo Guendouzi. Il centrocampista, ex Olimpique Marsiglia, dopo essersi sottoposto alle consuete visite mediche e aver apposto la firma sul contratto, è stato accolto dalla società anche... VOCI DI MERCATO LAZIO, LUIS ALBERTO E IL RINNOVO: TUTTI I DETTAGLI DELL'ACCORDO AGGIORNAMENTO ORE 20.40 - Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nonostante sia tutto fatto per il rinnovo di Luis Alberto, l'ufficialità arriverà solamente a mercato concluso. Lo spagnolo si legherà ancora alla Lazio fino al 2028, andando a...