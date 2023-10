Lazio, il cordoglio per Sir Bobby Charlton: "Una leggenda del nostro calcio!"

Una notizia triste per tutto il mondo del calcio quella della scomparsa di Sir Bobby Charlton, scomparso nella giornata di oggi all'età di 86 anni. Simbolo del Manchester United, ma anche di tutto il movimento calcistico, anche la Lazio ha voluto esprimere il proprio cordoglio per mezzo dei propri canali social: "Siamo profondamente rattristati nell'apprendere della scomparsa di Sir Bobby Charlton, una vera leggenda del nostro gioco. Riposa in pace".

We are deeply saddened to learn of the passing of Sir Bobby Charlton, a true legend of our game.



Rest in peace. pic.twitter.com/C41NgaNiQx