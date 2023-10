Lazio, il Corriere dello Sport apre con la linguaccia di Pedro. Ma la Gazzetta... - FOTO

RASSEGNA STAMPA - "Sanpedro". Così titola il Corriere dello Sport la sua prima pagina di oggi, in cui spicca la foto del talento spagnolo e la sua linguaccia durante l'esultanza. Uno dei principali quotidiani sportivi nazionale ha deciso di celebrare la vittoria della Lazio di Maurizio Sarri, sia per la sua importanza, sia per il modo in cui è arrivata. Pedro viene 'santificato', il suo gol ha un sapore di speranza e di redenzione, rappresenta la vera e propria chance per rialzarsi da un momento più che complicato. Un colpo di testa preciso e angolato, un colpo da leggenda che continua a stupire anche in Champions League. Tre punti che, però, non trovano lo stesso successo sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, dove ha ottenuto la priorità il pareggio a reti bianche tra il Borussia Dortmund e il Milan. Alla squadra di Sarri è riservato solo un titoletto: "Lazio infinita, colpo di Pedro e vola in testa".