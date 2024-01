Lazio, il Corriere dello Sport boccia Sacchi: "Manca un rosso all'Udinese!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - La direzione di gara di Juan Luca Sacchi, arbitro a cui è stata affidata la partita di ieri tra Udinese e Lazio, è stata insufficiente. Il fischietto di Macerata ha reso impossibile giocare con continuità fischiando ogni genere di contatto anche quando non sembrava esserci l'irregolarità. Ad aver creato molti dubbi è anche la gestione dei cartellini. Il metro duro applicato nei novanta minuti non sempre ha trovato coerenza nell'estrazione dei cartellini gialli come in occasione del fallo di Lovric su Zaccagni, ma soprattutto sulla mancata espulsione di Kristensen.

Ammonito a inizio partita per aver commesso fallo su Isaksen, concedendo la punizione del vantaggio, il difensore dell'Udinese nel secondo tempo entra in netto ritardo su Guendouzi che lo aveva anticipato e aveva provato a scappargli via, prima di cadere per il contatto. L'arbitro non fischia neanche fallo e, anzi, concede rimessa laterale ai padroni di casa. Una decisione errata quella di non estrarre il doppio giallo e che viene sottolineata anche dalla moviola del Corriere dello Sport che mette in rilievo la scarsa lucidità di Sacchi in una gara piena di tensioni.

IL RIGORE SU ISAKSEN - Nell'analisi degli episodi viene dedicato uno spazio anche la contatto a inizio partita tra Ferreira e Isaksen nell'area di rigore friulana. Al momento della battuta del calcio d'angolo il danese prova ad andare verso la bandierina per ricevere il passaggio ma cade per un tocco involontario con la gamba del difensore. Specificando che in questo caso la volontarietà non conta, il quotidiano sottolinea come il tocco abbiamo comunque recato danno all'avversario e definisce 'al limite' la decisione del direttore di gara di non fischiare il penalty.