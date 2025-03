Lazio, il dilemma del portiere: chi difenderà i pali in Europa?

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio torna in campo e con lei anche i dubbi che hanno tenuto banco nelle ultime settimane: chi giocherà in porta? Da sempre, a parte l'esordio in Europa League contro la Dinamo Kiev, Baroni ha mandato in campo Provedel in campionato e Mandas in Europa League e Coppa Italia.

Ultimamente, però, le prestazioni del friulano erano state talmente sotto tono da portare il tecnico a lanciare il greco in campionato contro il Venezia e poi subito dopo in Coppa contro l'Inter. Con il Milan è invece tornato Provedel tra i pali, mettendo in campo una prestazione di alto livello, come ci aveva abituato anni fa. Quindi ora la domanda sorge spontanea: contro il Viktoria Plzen si procederà con Mandas o si darà ancora fiducia a Provedel?

Nella conferenza stampa di ieri, Baroni ha provato a rispondere a questa domanda spiegando che Mandas darà grandi soddisfazioni, ma il titolare è sempre stato Provedel e si deciderà basandosi su questo.

Stando al Corriere dello Sport, in vantaggio ci sarebbe Provedel. Dopo l'ottima prestazione contro il Milan, Baroni potrebbe dare ancora fiducia al portiere friulano, che in questo momento quindi andrebbe a superare Mandas nella gerarchia dell'Europa League.