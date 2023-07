Lazio, il dubbio di Frey: "Lotito? Le sue parole mi fanno pensare che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023

Claudio Lotito, direttamente da Auronzo di Cadore dove la Lazio è in ritiro, ha parlato ai tifosi rispondendo alle loro curiosità sul mercato. Le sue parole non hanno indifferente Sebastien Frey che, ai microfoni di TvPlay, ha espresso tutte le sue perplessità sul caso: "Il discorso di Lotito fa pensare. Conoscendo il modo di fare di Sarri non vorrei si stesse creando una rottura. Se non gli lasci portare avanti le sue idee e lasci spazio per il mercato si sa come va a finire. Questa situazione mi fa pensare. Non è un ambiente sereno”.

