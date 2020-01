Lazio, il francobollo ideato da Poste Italiane per i 120 anni del club - FOTO

In occasione dei 120 anni del club, tutti - ma proprio tutti - celebrano la Lazio. È il caso di Poste Italiane, che per la storica ricorrenza ha emesso un francobollo speciale. A partire da oggi, giovedì 9 gennaio 2020, sarà possibile reperire il piccolo cimelio, da collezionare e custodire con sé in ricordo del 120° compleanno della più antica squadra della Capitale. Di seguito il lancio social, tramite Twitter, da parte di Poste Italiane.

