Lazio, il gesto di Immobile dopo il gol di Castellanos: cos'è successo?

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il gol del momentaneo 1-2 in Frosinone-Lazio, il primo pensiero di Castellanos è stato quello di correre in panchina e abbracciare il gruppo. Un segnale importante per dimostrare l'unione, la volontà di continuare a lottare l'uno al fianco dell'altro. Proprio in questo senso simbolico è stato il gesto di Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste, appena uscito per far entrare l'argentino, è stato il primo a scattare dalla panchina e a correre verso il numero 19 per abbracciarlo e complimentarsi. Un gesto che si è ripetuto anche in occasione della doppietta del compagno, questa volta scegliendo come destinatari dell'abbraccio erano Pedro e il giovane portiere Mandas. Una gross risata e gioia sincera sono la risposta del bomber alle critiche ricevute in questa stagione.