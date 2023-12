Lazio, il Giudice Sportivo multa la società: il motivo

Sono state rese note le decisioni del giudice sportivo in merito alla diciassettesima giornata di Serie A. Multa di 3 mila euro per la società Lazio. Il motivo riguarda i propri tifosi presenti in trasferta al Castellani di Empoli: "Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".