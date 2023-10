Lazio, il giudice sportivo punisce Sarri: squalifica e non solo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giudice sportivo ha reso note le sue decisioni in merito all'ottava giornata di Serie A che si è conclusa domenica. A proposito della Lazio, che ha affrontato l'Atalanta all'Olimpico, Gerardo Mastrandrea ha confermato sia l'ammonizione per Matias Vecino 'per comportamento non regolamentare in campo' sia la squalifica di un turno per Maurizio Sarri che "al 40° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, ha protestato nei confronti di una decisione arbitrale rivolgendo al direttore di gara un'espressione irriguardosa". A questo si aggiunge anche il pagamento di un'ammenda pari a 10.000 euro. Il tecnico dei biancocelesti dunque, non siederà sulla panchina in occasione della sfida col Sassuolo in programma al rientro della sosta per le nazionali.

