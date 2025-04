Lazio, il gol di Isaksen da una prospettiva inedita: il video della Serie A - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Lo ha provato così tante volte la Lazio, mettendo sempre in difficoltà l'Atalanta, che prima o poi qualcosa sarebbe pure dovuta succedere. Il lancio di Mandas, i centrale della Dea si scontrano per inseguire Dele-Bashiru, che di testa serve l'inserimento di Isaksen bravissimo con il piattone a infilare la palla alle spalle di Carnesecchi. Tutti i movimenti sono stati fatti nel modo giusto, le giocate in maniera perfetta e la rete del danese ha regalato così la vittoria della Lazio di Baroni a Bergamo contro un'Atalanta che oggi vive un periodo di particolare crisi. A esaltare la rete della squadra di Baroni ci ha pensato la Serie A stessa, offrendo una prospettiva differente, come si evince dal video sottostante, e scrivendo: "Mandas per Dele-Bashiru per ISAKSEN! Vola la Lazio a Bergamo!".