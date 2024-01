Lazio, il 'gol of the day' è di Marusic: il ricordo del Gewiss Stadium - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella prossima giornata di campionato la Lazio affronterà l'Atalanta di Gasperini al Gewiss Stadium. Per il consueto 'gol of the day' sui social, la società biancoceleste ha pubblicato il video di un gol realizzato proprio a Bergamo. Si tratta di 'un lampo dritto all’incrocio' di Adam Marusic del 31 gennaio 2021, l'ultima stagione di Simone Inzaghi nella Capitale: in quell'occasione i biancocelesti si sono imposti per 1-3 (Marusic, Correa, Pasalic, Muriqi). Di seguito il filmato.