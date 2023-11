Lazio, il Mago vuole riprendersi la scena al derby: il gol manca...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Luis Alberto è senz'altro il grande protagonista di questa prima fase di stagione in casa Lazio. Le sue giocate e la sua personalità stanno trascinando la squadra che ancora non ha trovato la quadra giusta. Dopo l'importante e sofferta vittoria contro il Feyenoord in Champions League, i biancocelesti sono attesti dalla stracittadina contro la Roma, che nella Capitale è considerata per distacco "la partita".

Il Mago lo sa bene e per questo vuole dare il suo contributo alla squadra. I problemi fisici palesati nel match di martedì non hanno creato chissà quali problemi allo spagnolo che si è detto pronto a prendere per mano i suoi anche stavolta. Vuole farlo con il suo estro e le sue giocate e perché no anche con qualche gol che nel derby hanno sempre una valenza speciale.

Lo scorso anno nonostante i due successi e le ottime prestazioni fornite (in particolar modo nella sfida di ritorno) non ha timbrato il cartellino, ragion per cui è giunto il momento di aggiornare nuovamente le statistiche. L'ultima gioia contro i rivali giallorossi risale al gennaio 2021 quando realizzò una doppietta nel 3-0 in cui andò a segno anche Ciro Immobile. Prima ancora era stato autore dell'1-1 nel derby del settembre 2019.