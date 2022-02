Lazio, il Malaga riapre il caso Jony: gli spagnoli faranno ricorso

Sembrava che la decisione del tribunale avesse chiuso la faccenda riguardante Jony e il suo passaggio alla Lazio dal Malaga nel 2019. Il club spagnolo pretendeva il pagamento della clausola da 12 milioni da parte dei biancocelesti, ma la sentenza emessa gli ha dato torto. Secondo quanto riportato da AS, la società iberica farà ricorso: la difesa sostiene che la clausola sfruttata dalla Lazio sarebbe valsa solo in caso di retrocessione (che è avvenuta) e per un trasferimento in Spagna, non all'estero.