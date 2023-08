Lazio, il mental coach Corapi: "Sarri? Comunicazione da rivedere. Altrimenti...."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Corapi, mental coach di calciatori, allenatori e della Lazio di Petkovic in occasione della storica finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013, ha commentato le parole di Maurizio Sarri e l’impatto che queste potrebbero avere sul gruppo: “Si è parlato di parole imbarazzanti, ma io aggiungerei che queste parole sono scioccanti in termini di leadership. Un leader non può comunicare in quel modo ai suoi ragazzi, a quei ragazzi che lui ha scelto, che lui dovrebbe motivare e responsabilizzare, che lui dovrebbe mettere nelle migliori condizioni fisiche e mentali. Parlando in termini tecnici, la comunicazione genera sempre una reazione, io se fossi uno dei suoi giocatori mi sentirei profondamente offeso da quelle parole. Ci sono moltissime contraddizioni nelle sue parole, alla Lazio non credo sia mancata qualità, ma motivazione, e la motivazione deve essere generata dal leader, che dovrebbe essere il commissario tecnico“.



“La sconfitta contro il Lecce doveva essere l’input di un analisi costruttiva e di una presa di coscienza che doveva partire in primis da Sarri, ma così non è stato. Ho sentito tanti alibi da parte del mister e mai una assunzione di responsabilità, un gruppo va sempre protetto, soprattutto pubblicamente. I problemi si risolvono nello spogliatoio e non si possono rendere pubblici in questo modo, non tutelando il benessere del gruppo. Un leader deve fare attenzione alle parole che usa, se una persona è in difficoltà bisogna usare parole che vadano in protezione di chi ascolta, per motivarlo e dargli il coraggio necessario a risollevarsi“.

