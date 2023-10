Lazio | Il Messaggero: "Kamada condizionato da problemi personali"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Contro la Fiorentina Sarri potrebbe dare finalmente una nuova chance a Kamada: il giapponese non gioca titolare in campionato dal match di Torino del 16 settembre, dal 4 ottobre in Champions contro il Celtic. È rimasto ai box contro Monza e Torino, ha giocato rispettivamente 23, 26 e 11 minuti subentrando contro Milan, Atalanta e Sassuolo. Troppo poco, considerando anche le aspettative che si avevano nel momento del suo arrivo a Roma. È un peccato non esser riusciti ancora a sfruttare le potenzialità dell'ex Eintracht. Ma dietro il suo rendimento, riporta Il Messaggero, ci sarebbero altri motivi rispetto a quelli tecnici. In pochi lo sanno poiché Daichi è un tipo riservato e non ne ha parlato praticamente con nessuno, ma anche alcuni problemi personali hanno condizionato finora la sua ascesa. Sarri l'ha voluto e non ha intenzione di rimangiarsi la sua stima. Vuole che Kamada si prenda un posto di primo piano in questa Lazio. A cominciare dalla partita contro la Fiorentina.

TORNA ALLA HOMEPAGE