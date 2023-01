Lazio, il messaggio d'auguri di Zarate per i 123 anni - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Si è unito ai festeggiamenti social per il compleanno della Lazio, Mauro Zarate. L’argentino non ha dimenticato l’esperienza vissuta in biancoceleste, gli è rimasta nel cuore così come i tifosi. Non poteva di certo mancare un appuntamento così importante e, nonostante la lontananza, ha voluto far arrivare il proprio affetto in questa giornata speciale attraverso delle stories su Instagram. Uno scatto ritrae se stesso, un altro la Nord accompagnato da un semplice e sentito “Auguri”.

