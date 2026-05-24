Lazio, il messaggio di Belahyane: "Ci vediamo alla ripresa!" - FOTO
24.05.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Proprio all'ultima giornata di campionato è tornato a fare minuti. Reda Belahyane ha giocato da titolare in Lazio - Pisa, servendo anche l'assist per l'1-1 di Dele-Bashiru. Su Instagram ha pubblicato alcuni scatti della gara dando l'appuntamento ai tifosi alla prossima stagione. Di seguito ciò che ha scritto: "Un’ultima prima delle vacanze, ci rivediamo alla ripresa!".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.