Lazio, il mito di Simeone raccontato dal concierge dell'albergo del suo primo periodo romano

Tra i protagonisti del pre-partita di Lazio-Atletico Madrid c'è senz'altro il Cholo Simeone. Un personaggio che ha fatto la storia a Roma e che ancora oggi viene ricordato affettuosamente da chi ha avuto il piacere di conoscerlo in quegli anni. Tra questi c'è anche Faisal Bensiamar Ben Akbil concierge dell'Hotel Majestic, struttura di lusso in cui l'attuale allenatore dei colchoneros ha vissuto al suo arrivo nella Capitale prima di trovare casa a Olgiata a pochi passo dal centro sportivo di Formello. Intervistato da Marca ha ripercorso la fase embrionale dell'avventura biancoceleste del Cholo: "È stato una persona molto amata fin dal primo giorno per il suo genio e il suo carisma. Era una persona seria e molto professionale, quindi non si poteva dire assolutamente nulla. È stato un delirio vederlo giocare".

Poi ha proseguito parlando della persona e anche del figlio Giovanni, attualmente in forza al Napoli: "Non ha avuto molto tempo per trovare casa a Roma, veniva in albergo soprattutto per cenare e riposare. Era una persona molto discreta e nonostante fosse di poche parole mostrava sempre molto affetto alla gente. Non lo disturbava fermarsi a firmare autografi e salutava tutti quando usciva per strada. Ma, soprattutto, era molto educato, rispettoso e attento a tutto lo staff. Nella hall di questo hotel ha calciato il suo primo pallone Giovanni, oggi campione d'Italia con il Napoli".