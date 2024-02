Lazio, il 'My Way' di Briga contamina anche Richards: l'ex terzino non resiste - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

I laziali da un anno a questa parte si godono prima delle partite un momento di grande emozione e passione. Il 'My Way' cantato a luci spente e con le sole torce dei cellulari accese è un inno d'amore puro nei confronti della Lazio, capace di emozionare anche chi non condivide la stessa fede. Prima del fischio d'inizio contro il Bayern Monaco di Champions League le immagini provenienti dallo Stadio Olimpico hanno fatto il giro del mondo, arrivando anche in Inghilterra. Durante il prepartita, infatti, l'emittente CBS Sports si è collegata in diretta con Roma proprio mentre Mattia Briga sul terreno di gioco cantava insieme al pubblico. Una scena carica di sentimento che ha rapito anche l'ex terzino del Manchester City e della Fiorentina, Micah Richards, presente in studio e che non è riuscito a non prendere parte allo spettacolo, accompagnando con la propria voce quanto stava accadendo nella Capitale.