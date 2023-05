Lazio, il post per D'Amico: "Al tuo fianco anche in questa battaglia!"

Fonte: S.S.Lazio

L'inaspettata e triste notizia della malattia di Vincenzo D'Amico ha colpito tutto il popolo biancoceleste, che in queste ore si è stretto attorno all'ex calciatore della Lazio per infondergli forza e vicinanza in questa dura e importante lotta. La stessa società ha pubblicato sui suoi social un post dedicato all'eroe del '74, accompagnato da una toccante dedica: "Abbracciamo Vincenzo D’Amico, protagonista indiscusso dello Scudetto 1973/74. Abbiamo vissuto insieme momenti di gloria, sei stato un coraggioso capitano nei momenti difficili. Saremo sempre al tuo fianco, anche in questa battaglia! Forza Vincenzo, leggenda biancoceleste!"