Lazio, il post social di Immobile "Grazie per i messaggi...vogliamo solo dimenticare"

"Grazie per tutti i messaggi pieni d’amore che ci avete mandato e soprattutto grazie ai dottori agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene. Possiamo dire che il peggio è passato vogliamo solo dimenticare e andare avanti e ringraziare Dio per aver protetto le mie bimbe, me e tutte le persone coinvolte".

Con questo post Ciro Immobile ci tiene a ringraziare tutte le persone che gli sono state accanto in queste ore di paura a seguito dell'incidente stradale che lo ha coinvolto insieme alle sue due bimbe. Sorridente, accanto alla famiglia al completo, finalmente a casa. Il bomber biancoceleste avrà bisogno ora di riposo e di tranquillità per poter tornare in campo più carico che mai.

Dallo scatto è visibile come il capitano della Lazio ha la mano destra fasciata, mentre la piccola Giorgia indossa il collarino. Per lui, come riportato anche dal comunicato ufficiale del club, si tratta di trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra.

Pubblicato il 19/04