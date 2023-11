Lazio, il programma del settore giovanile: derby nel weekend

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio Prima Squadra questa sera aprirà le danze nella sfida che andrà in scena tra qualche ora contro il Bologna. Il weekend, invece, sarà tutto riservato al settore giovanile. Tra sabato e domenica, infatti, le selezioni agonistiche saranno attese da impegni che si divideranno tra sabato 4 novembre e domenica 5, tra i quali anche il derby per l'U14 Pro di Tommaso Rocchi. Di seguito tutti i dettagli pubblicati sul sito ufficiale della società.

"Il fine settimana si apre con il derby della Capitale. La Lazio di Tommaso Rocchi fa visita alla Roma. La stracittadina valida per la terza giornata del campionato nazionale Under 14 Pro è fissata per sabato pomeriggio al Campo ‘Agostino Di Bartolomei’ di Trigoria. Aquile contro lupacchiotti, la sfida che decreta la supremazia cittadina.

Domenica mattina altro big match per le aquile classe 2010 di mister Rocchi. Questa volta i biancocelesti sono impegnati nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza. La Lazio da prima della classe attende al `Green Club` i pari età della Vigor Perconti, seconda forza del girone, dietro di una sola lunghezza.

A seguire, alle ore 11:00, sempre al "Green Club`, è la volta dell`Under 18 di mister Punzi. Le aquile classe 2006 ospitano il Genoa. Un avversario ostico per i biancocelesti che faranno di tutto per continuare la striscia positiva e difendere il podio.

Alle ore 14:00 in campo i ragazzi dia Marco Alboni. L`Under 17 biancoceleste attende i pari età della Salernitana. Le aquile vogliono difendere il secondo posto della classifica, mentre i granata cercano punti per agguantare la zona playoff.

Per Under 15 e 16 ci si sposta al Centro Sportivo `La Borghesiana`. Alle ore 13:30 c`è il fischio d`inizio della sfida Lazio-Ascoli Under 15. La squadra di mister Assumma cerca di difendere l`imbattibilità. Alle ore 15:30 è il turno dell`Under 16 di Gianluca Procopio. Le aquile classe 2008 cercano quel pizzico di determinazione in più per mettere in cassaforte il bottino pieno".

Il programma completo

Under 18 Nazionali – 8^ Giornata

LAZIO-GENOA

Domenica 5 novembre, ore 11:00 Centro Sportivo ‘Green Club’ (RM)

Under 17 Nazionali – 8^ Giornata

LAZIO-SALERNITANA

Domenica 5 novembre, ore 14:00 Centro Sportivo ‘Green Club’ (RM)

Under 16 Nazionali – 7^ Giornata

LAZIO-ASCOLI

Domenica 5 novembre, ore 15:30 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ (RM)

Under 15 Nazionali – 7^ Giornata

LAZIO-ASCOLI

Domenica 5 novembre, ore 13:30 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ (RM)

Under 14 Pro – 3^ Giornata

ROMA-LAZIO

Sabato 4 novembre, ore 15:00 Campo ‘A. Di Bartolomei’ (Trigoria-RM)

Under 14 Regionali Eccellenza – 7^ Giornata

LAZIO-VIGOR PERCONTI

Domenica 5 novembre, ore 9:00 Centro Sportivo ‘Green Club’ (RM)