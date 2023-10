Lazio, il programma del settore giovanile: scontro d'alta quota!

TUTTOmercatoWEB.com

Sarà un weekend speciale per il settore giovanile della Lazio che impegnerà nelle rispettive partite tutte le categorie. A rubare l'attenzione, però, è l'U14 Regionale che, da prima in classifica, affronterà l'Accademia Calcio Roma, seconda a due lunghezze di distanza. Di seguito il programma al completo reso noto sul sito ufficiale della Lazio.

SABATO - "Sabato mattina, giocano l’anticipo della 7^ giornata i ragazzi di mister Punzi. L’Under 18 biancoceleste è impegnata nella trasferta di Torino. Un campo ostico dove le aquile classe 2006 cercano continuità. Nel pomeriggio, è la volta della squadra di Tommaso Rocchi. E’ scontro d’alta quota nel campionato Under 14 Regionale Eccellenza. Le aquile classe 2010, da prime della classe a punteggio pieno, ospitano al ‘Green Club’ i pari età dell’Accademia Calcio Roma, seconda forza del campionato, dietro di sole due lunghezze".

DOMENICA - "Domenica, esordio casalingo per la i ragazzi di mister Rocchi impegnati nella seconda giornata del campionato nazionale Under 14 Pro. La Lazio attende i pari età del Delfino Pescara al ‘Green Club’. Appuntamento lontano dalle mura amiche per i ragazzi di Tobia Assumma, l’Under 15 biancoceleste se la vede sul campo del Lecce, fischio d’inizio alle ore 10:30, mentre a seguire alle è la volta dell’Under 16 di mister Procopio. Nonostante i piani bassi della classifica occupati dai pugliesi, è un’ostica trasferta per la Lazio che, comunque, vuole far rientro nella Capitale con il bottino pieno. Dopo la sosta di campionato, ritornano in campo i ragazzi di Marco Alboni. L’Under 17 biancoceleste vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta con il Frosinone ed è pronta a riprendere il volo già da domenica nel match contro la Ternana".

Il programma completo:

Under 18 Nazionali – 7^ Giornata

TORINO-LAZIO

Sabato 28 ottobre, ore 10:30 Stadio ‘Valentino Mazzola’ (TO)

Under 17 Nazionali – 7^ Giornata

TERNANA-LAZIO

Domenica 29 ottobre, ore 15:00 Campo ‘Terra Umbra’ (Narni-TR)

Under 16 Nazionali – 6^ Giornata

LECCE-LAZIO

Domenica 29 ottobre, ore 13:00 Campo ‘Kick Off’ (Cavallino-LE)

Under 15 Nazionali – 6^ Giornata

LECCE-LAZIO

Domenica 29 ottobre, ore 10:30 Campo ‘Kick Off’ (Cavallino-LE)

Under 14 Pro – 2^ Giornata

LAZIO-DELFINO PESCARA

Domenica 29 ottobre, ore 15:00 Centro Sportivo ‘Green Club’ (RM)

Under 14 Regionali Eccellenza – 5^ Giornata

LAZIO-ACCADEMIA CALCIO ROMA

Sabato 28 ottobre, ore 14:30 Centro Sportivo ‘Green Club’ (RM)