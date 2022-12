Lazio: il programma post Mondiale di Vecino e Milinkovic

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il Mondiale di Vecino e Milinkovic è finito con delle eliminazioni premature e piuttosto cocenti. L'Uruguay e la Serbia non sono riuscite a qualificarsi agli ottavi di finale e quindi per due calciatori della Lazio è tempo di far rientro alla base. Come da prassi i due potranno beneficiare di qualche giorno di vacanza prima di potersi riaggregare alla squadra di mister Sarri e prepararsi alla seconda parte di stagione che per forza di cose sarà decisamente impegnativa. Sergej finalmente avrà l'opportunità di conoscere meglio la figlioletta Irina nata pochi giorni prima dell'inizio del Mondiale. Essendo già in Qatar il centrocampista biancoceleste non si è potuto godere a pieno il momento. In questi giorni avrà il tempo e modo per iniziare a cimentarsi nell'arduo ruolo di padre. Poi sarà tempo di tornare a pensare alla Lazio. Sarri li aspetta entrambi a braccia aperte. Sono loro le mezzali titolari su cui il tecnico toscano ha deciso porre le fondamenta del centrocampo, per questo il loro rientro è più che mai fondamentale.