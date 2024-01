Lazio, il quiz sull'aereo verso l'Arabia: tutte le domande ai biancocelesti - VIDEO

Dall'aereo verso l'Arabia Saudita, un quiz per testare i calciatori della Lazio. Tante domande, tutte a tema Supercoppa. Sono in tanti a rispondere: da Romagnoli a Cataldi, passando per Rovella, Marusic e Provedel. C'è chi sbaglia e chi è proprio sicuro. Per esempio, la prima è per Romagnoli: "Ricordi almeno un marcatore di Juventus - Lazio 1-3 del 2019?" Risponde il numero 13: "Cataldi il 3-1 su punizione, Lulic il primo e poi il secondo Ciro? No, Luis!". A Cataldi invece viene chiesto: "In quale città straniera abbiamo vinto una Supercoppa Italiana: Pechino o Shangai?" Il centrocampista non sbaglia: "Pechino!".

Per Rovella una doppia chance: "In quale anno la Lazio ha vinto la sua prima Supercoppa: 1998 o 1999?". L'ex Monza, però, sbaglia: "'99? No, '98". Una domanda anche per Marusic: "Quante Supercoppe ha vinto la Lazio?". Il montenegrino è sicuro: "5!". Ecco infine Ivan Provedel: "Contro quale squadra ha giocato di più la Lazio in Supercoppa: Inter o Juventus?". L'ex Spezia prova a rispondere i nerazzurri, ma sbaglia. Poi la reazione: "No dai, così a tradimento!". Di seguito il video.