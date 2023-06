Lazio, il retroscena choc tra Salas e Baggio: "Lasciatelo all'inferno!"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Era l'11 giugno del 1998, quando Italia e Cile si sfidarono in un'avvincente partita valida per la fase a gironi del Mondiale in Francia. Se tra le fila azzurre la punta di diamante era Roberto Baggio, tra quelle cilene militava un certo Marcelo Salas, pronto, dopo la Coppa del Mondo, a diventare un nuovo calciatore della Lazio. Il bomber della Roja fu grande protagonista della sfida, realizzando una doppietta che lasciò tutti a bocca aperta, Baggio compreso. La partita, però, finì in parità. Dopo il primo vantaggio italiano con Vieri (anche lui sarebbe passato in biancoceleste) e la doppia marcatura del 'Matador', all'85' l'arbitro fischiò un rigore in favore dell'Italia, realizzato da Baggio.

Salas contro Baggio: "Lasciatelo all'inferno!"

Al termine della partita, racconta Ricardo Abumohor, (in quegli anni presidente dell'ANFP) Baggio di recò davanti allo spogliatoio del Cile, si appoggiò alla porta in attesa di Marcelo Salas per scambiarsi con lui la maglietta. Quando però il numero uno della federazione cilena fece notare al Matador la presenza dell'avversario, questo urlò da dentro lo spogliatoio: "Lasciatelo andare all'inferno, non gli darò niente!".

Nonostante la doppietta e l'ottima prestazione, il risultato finale aveva privato Salas della sua classica lucidità, portandolo ad avere una reazione di cui lui stesso si pentì poco dopo, come racconta: "Ero chiuso nello spogliatoio, non volevo parlare con nessuno, ma dopo sono comunque uscito e ho chiesto cosa fosse successo ed è stato allora che ho reagito. Ero agli inizi, non avevo ancora esordito in Serie A. Dopo il Mondiale andavo in Italia (alla Lazio, ndr). Ora ho la maglia di Baggio, che è motivo di orgoglio, dal momento che era un giocatore così importante e con una grande storia".