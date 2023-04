Lazio, il ritorno di Klose: solito ristorante e un abbraccio ai vecchi amici

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Miro Klose è tornato nella Capitale. Il tedesco non è nuovo a queste improvvisate. Da quando ha lasciato la Lazio nel 2016 almeno una o due volte all'anno si lascia andare a queste visite di piacere. Come da tradizione non poteva mancare una bella cenetta al Ristorante Le due Lune situato non molto lontano da Formello. Il tedesco ha colto l'occasione per rivedere un po' di amici e conoscenti. D'altronde non ha mai nascosto di aver trascorso degli anni stupendi all'ombra del Colosseo. Chissà se riuscirà a tornare anche per commemorare il decennale del 26 maggio 2013, che la società ha intenzione di celebrare in occasione della sfida di campionato tra Lazio e Cremonese del 28 maggio in cui potrebbe esserci anche Senad Lulic.