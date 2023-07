Lazio | Il Sen. Borghese in visita a Formello: "Sport asse fondamentale per italiani all'estero" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Senatore Mario Borghese ha visitato l'S.S. Lazio Training Center di Formello. Nella giornata di ieri il politico eletto nella circoscrizione Estero (America Meridionale) per il Maie (Movimento Associativo Italiani all'Estero) si è incontrato con il presidente Lotito che lo ha omaggiato con un cadeau. Su Twitter Borghese ha postato gli scatti della giornata scrivendo: "Ho visitato il centro sportivo della Lazio e ho incontrato il suo Presidente Claudio Lotito. Questi ultimi mesi per il calcio sudamericano sono stati pura gioia con l'Argentina campione del mondo, insieme all'Uruguay under 20. Il calcio latinoamericano ha e fa ogni giorno più promesse. Lo sport deve essere un asse fondamentale nella politica degli italiani all'estero e il calcio e le altre discipline sportive sono un'opportunità per migliaia di giovani di origine italiana".