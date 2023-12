Lazio, il siparietto natalizio della Primavera ispirato a Borotalco di Carlo Verdone

Anche a Formello è arrivato il Natale e il centro sportivo brilla di quell'atmosfera magica che solo questo periodo di festa sa regalare. Il quartier generale biancoceleste si prepara per il momento più bello dell'anno e ad addobbare ci hanno pensato i ragazzi della Primavera di Sanderra, reduci dalla bellissima vittoria nel derby contro la Roma. Il club ha voluto augurare tanti auguri di buon Natale ai suoi tifosi proprio attraverso un video che ritrae i giovani talenti mentre allestiscono un grande albero ovviamente bianco e celeste.

Divertente il siparietto tra l'allenatore e il capitano Fabio Ruggeri: "Me pari un pupazzo", dice Sanderra al difensore, che senza esitare chiede "perché un pupazzo?". "Mettite un po' dritto, adesso me devi di' che c'entrano ste scarpe quando c hai quei bei scarpini da calcio", prosegue Sanderra. "Ma sul colore non me puoi di' niente, lo sai addosso a chi l'ho visto sto' colore? Uguale, uguale proprio? Al Mago", risponde Ruggeri. La scenetta si conclude con il calciatore che si gira di spalle e il mister che gli fa notare: "Ruggio, la targhetta!", un chiarissimo rimando al celebre dialogo nel film Borotalco di Carlo Verdone.