Lazio, il successo contro l'Atalanta vale doppio: la situazione degli sconti diretti

La Lazio torna a vincere e lo fa battendo si misura l'Atalanta nel big match del Gewiss Stadium. Un successo importantissimo per la squadra di Baroni che porta a casa tre punti preziosi grazie alla rete di Isaksen, che permette ai biancocelesti di tornare in piena lotta per l'Europa.

Non solo, la vittoria contro l'Atalanta è ancor più preziosa in virtù degli scontri diretti che ora vedono la Lazio in vantaggio sulla squadra di Gasperini in virtù del pari per 1-1 all'Olimpico nella gara d'andata e nel successo appena maturato al ritorno.