Lazio, il Taty domina anche al Fantacalcio: è nella TOP XI della decima giornata - FOTO

Doppietta contro il Como da far impazzire i laziali e... i fantallenatori. Il Taty Castellanos è tornato a segnare in campionato dopo poco più di un mese. La sua prestazione non è passata assolutamente inosservata: come voto base ha ricevuto un bel 7,5, da sommare al +6 dei due gol segnati con la Lazio. Proprio per questo l'argentino è entrato di diritto nella TOP XI della decima giornata di Serie A al Fantacalcio. Insieme a lui, in attacco, anche Lautaro Martinez (7) e Pohjanpalo (7,5).